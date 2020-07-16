Убийство военного медика на Донбассе: в ЕС призвали Россию взять на себя ответственность

В Евросоюзе возмутились нарушением Минских соглашений.

Убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и нормандского формата переговоров. Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за это.

Читайте такжеПосольство США отреагировало на убийство медика на Донбассе, осудив непрерывную жестокость возглавляемых РФ силОб этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представительства Евросоюза в Украине.

«Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права», – отмечается в заявлении.

В представительстве ЕС отметили, что «все стороны» должны выполнять обязательства».

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцевое эвакуационная группа попала в засаду. Боевики применили стрелковое вооружение, практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы.

В результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, а еще один – боевое травмирования. Завершить эвакуацию тела не удалось, поскольку боевики продолжили обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля прокуратура Донецкой области начала расследование по факту гибели украинского военного медика на Донбассе.

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