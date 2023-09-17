Карта Google Maps свидетельствует, вероятно, речь идет о Клещиевке.

В Офисе президента Украины намекнули, что Вооруженные Силы Украины освободили село, которое последние недели было в центре контрнаступления украинской армии.

Речь идет о стратегической точке, важной с точки зрения наступления южнее Бахмута, Клещиевке. Соответствующий намек сделал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Он опубликовал фото бойцов штурмовых бригад "Лють" и "Цунами", которые держат украинский флаг на фоне храма.

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"Украина всегда возвращает свое", - указал Ермак.

Он не отмечал, что Украина освободила именно Клещиевку. Однако храм на фото идентичен Покровскому храму в селе Клещиевка. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры Google Maps.

Также похожим фото иллюстрируется статья о Клещиевке на wikipedia.

Подчеркнем, что нельзя окончательно говорить об успехе ВСУ в районе Клещиевки пока эти данные официально не подтвердит Генштаб.

Пока сообщений соответствующих сообщений нет. Однако пресс-служба бригады "Лють" указывает, что подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом, там пока что не могут.

"В Клещиевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут", - сообщает "Суспільне".

На прошлой неделе ВСУ уже вытесняли россиян возле Клещиевки

Напомним, на прошлой неделе Генштаб ВСУ сообщал, что украинская армия вытесняет оккупантов в районе Клещиевки, за которую продолжались бои в рамках продвижения наших бойцов на Бахмутском направлении (Донецкая область). Об этом отмечалось 10 сентября.

Уже 12 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успехи в районе Клещиевки благодаря удачным штурмам.

Со своей стороны командир подразделения ВСУ Денис Ярославский еще летом комментировал, что Клещиевка - стратегически важная точка Бахмутского фронта. В случае успеха, наша армия сможет развернуть наступательные действия на юг Бахмута, указывал он.

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