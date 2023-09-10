Украинские военные также отразили атаки российских захватчиков на нескольких направлениях.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области. Наши воины вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом в Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

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В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 11 атак врага в районе Марьинки.

Враг продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам, также обстреливает их и позиции Сил обороны из артиллерии и минометов.

Война в Украине - вытеснение оккупантов

Как сообщал УНИАН, по данным представителя объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, Вооруженные силы Украины продвинулись еще близко на 1,5 км в районе Работиного в Запорожской области. Происходят небольшие продвижения там и освобождено 1,5 квадратных километра украинской территории.

8 сентября майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Бахмута украинские военные вытесняют россиян из Клещиевки и более половины населенного пункта уже под контролем Сил обороны.

Он отмечал, что вражеские войска контролируют лишь окрестности села. По всей линии Клещиевка - Андреевка - Курдюмовка враг несет ежедневно огромные потери в личном составе, и вынужден откатываться назад просто на ходу, создавая себе новые позиции, на которых пытается закрепиться.

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