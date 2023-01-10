Проблема с оборудованием, которое установлено внутри. Солдатам придется многому научиться.

Британские танки Challenger 2 весьма эффективны. Однако может пройти немало времени, пока ВСУ сумеют начать применять эту технику на фронте. Сложность обучения обусловлена оборудованием, которое установлено внутри танков.

Таким мнением поделился вице-маршал авиации Королевских ВВС в отставке Шон Белл в комментарии Sky News. По его словам, "это довольно эффективный танк", но есть "обратная сторона", которая заключается в сложности тренировок по использованию Challenger 2.

"Они напичканы электроникой, лазерными прицелами, очками ночного видения, компьютерами целеуказания, все это будет для украинцев двойным голландским языком и потребует огромного количества тренировок. Поэтому я думаю, что это [передача танков] все еще спекуляции. Сегодня очень трудно понять, как украинцы выиграют от этого, но в конечном итоге это может стать частью всей этой дихотомии", — продолжил Белл.

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По словам вице-маршала в отставке, крупнейшим поставщиком танков для Украины остается Россия, ведь она "бросает их на поле боя": "И, конечно, преимущество этого в том, что украинцы и россияне используют одни и те же танки, используют одни и те же запчасти. Они могут сразу же вступить в бой и начать действовать".

Британские танки для Украины: что известно

Официальная информация о передаче Challenger 2 не поступала. Впервые о потенциальных поставках танков рассказало издание Sky News со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили журналисты, дискуссии на этот счет продолжаются "в течение нескольких недель". Один из собеседников заявил, что такой шаг мотивирует других союзников на передачу танков Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала следующий комментарий касательно поставок тяжелых танков для ВСУ: "Я много раз говорила от начала российского вторжения в Украину, что по моему мнению, Украина должна получить всю необходимую военную технику, в которой нуждается, и с помощью которой сможет защитить свою родину".

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