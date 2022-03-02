Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону российской границы, сказал Арестович.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве 2 марта.

Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Продолжает сопротивляться военное руководство.

По словам Арестовича, россияне бросают в бой даже курсантов.

"Россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов II курса бросили на войну с Украиной, что означает, что вся российская могучая армия уже не может справиться с Украиной. И это означает катастрофу с точки зрения военного управления. Потому что курсантов обычно не трогают до последнего момента. Туда же можно отнести попытки привлечь белорусскую армию. Но пока официальных данных участия белорусской армии в боевых действиях против Украины нет. Есть сигналы", - отметил он.

Россия вторглась на территорию Украины около 5:00 утра 24 февраля. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

С тех пор российская армия понесла много потерь. По обновленным данным украинского Минобороны, по состоянию на 2 марта, потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

В то же время в России количество погибших со своей стороны не говорят.

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