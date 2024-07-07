По словам военного эксперта, Россия ударила по макетам самолетов. Это свидетельствует о том, что у них есть проблемы с радиотехнической разведкой.

То, что россияне обстреляли ракетами "Искандер" макеты самолетов и ЗРК свидетельствует о том, что у них есть проблемы с радиотехнической разведкой. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в комментарии Radio NV.

"Это очень хорошо. Простая логика, которая лежит на поверхности, - россияне высадили ракету "Искандер", а их изготавливают 30 единиц в месяц, - просто на рабочий образец, то есть на макет. Это же прекрасно. Это сложное словосочетание - макет как средство пассивной обороны. Но у россиян есть возможность вести разведку, планировать и наносить удары. И если нет способа прямо противостоять этому, можно этому противостоять симметрично, а именно - вести врага по ложному пути, насколько это возможно, чтобы он определял для себя ложные цели для ударов и на них тратил свои ракеты", - заявил он.

Киричевский обратил внимание, что в нашем информационном пространстве активно обсуждают то, что российские оккупанты интенсифицировали использование разведывательных БпЛА различных типов.

Видео дня

"Но то, что россияне могут "повестись" на макеты ЗРК свидетельствует о том, что у них, к нашему счастью, все плохо с радиотехнической разведкой. То есть, разведкой, которая могла бы пеленговать излучение от РЛС или другие формы активности", - сказал эксперт.

Удары россиян по украинским аэродромам

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук продемонстрировал два свежих удара России "Искандерами-М" по украинским аэродромам, чтобы "объяснить обществу, что не все так однозначно" с ними.

"Аэродром Долгинцево (Кривой Рог - 3.07) и район "Южное" (Одесская область - 6.07) - личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне!" - отметил генерал в подписи к опубликованному видео.

При этом он поблагодарил всех, кто помогает ВС ВСУ с качественными макетами самолетов и ЗРК. "У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут", - добавил Олещук, фактически заявив, что российские ракеты попали не в самолеты, а в приманки-макеты.

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