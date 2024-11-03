Наши БпЛА могут догонять "Шахеды", даже если они летают на скорости более 150-200 км в час.

Украина тестирует беспилотники собственного производства, которые имеют возможность автоматически наводиться на "Шахеды". Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Украина тестирует свои беспилотники, которые имеют возможность автоматически наводиться на "Шахеды" и догонять их, даже если они летают на скорости более 150 км в час, под 200, с помощью искусственного интеллекта. И они их будут уничтожать. Это есть в открытом доступе: есть моменты с тренировками, с испытаниями этих украинских беспилотников. Поэтому хотим верить, что количество (российских БПЛА) - две тысячи, которые они запустили по Украине только в октябре, - большим не станет, а у нас вырастет возможность их сбивать", - заявил он.

Эксперт также пояснил, что благодаря уничтожению нашими Силами обороны российских складов, где хранились боеприпасы и военная техника, сейчас нет массированных ракетных атак.

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"Именно из-за уничтожения таких складов ВСУ, ССО, СБУ, ГУР отсрочили массированные обстрелы россиян. Нельзя сказать, что у них нет ракет. Но им приходится перемещать их с других складов, рассредоточивать их по другим складам, чтобы от Украины не прилетело", - пояснил Ступак.

По его словам, ракетные удары возможны в ноябре или декабре.

"А возможно, ждут холодов, чтобы ударить. Но вряд ли россияне отказались от этих атак", - добавил он.

Украинские дроны - новости

Как сообщал УНИАН, летом эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш заявил, что сейчас в Украине есть как минимум пять локальных разработчиков дронов с искусственным интеллектом.

Он добавил, что когда оператор дрона подлетает к врагу, то он с высоты 150-200 метров обозначает цель, после чего БпЛА самостоятельно захватывает и летит к ней. По его словам, этому беспилотнику помешать не может стать ни РЭБ, ни потеря связи, ни ветер, ни движение машины.

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