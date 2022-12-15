Бригадному генералу задали вопрос, возможно ли "временное прекращение огня на Новый год".

Прекращение огня в Украине возможно лишь тогда, когда войска Российской Федерации покинут суверенные территории Украины.

Как отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center, рождественского перемирия на войне не будет.

Бригадному генералу задали вопрос, возможно ли "временное прекращение огня на Новый год".

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"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", - решительно ответил Громов.

Напомним, Генштаб отчитался, что Силы обороны Украины уничтожили уже более 96 000 оккупантов по состоянию на утро 15 декабря. Владимир Зеленский заявлял, что Россия до конца года потеряет 100 000 военнослужащих безвозвратно.

Ранее президент Украины предложил России вывести оккупационные войска из Украины на это Рождество.

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