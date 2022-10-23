На Херсонском направлении мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в частности у большинства из них отсутствует военная обувь.

Из-за слабой организации взаимодействия есть нередкие случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что мобилизован личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну учитывая оперативную обстановку.

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"Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть неединичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российское военное командование имеет проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан.

"Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения", - отметили в Генштабе.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях. Они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.

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