Военный эксперт также напомнил, что у России достаточно большой мобилизационный фонд.

Российские оккупанты могут пойти в наступление на харьковском направлении.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Безусловно, нужно это понимать. Все понимают исключительную важность Харькова, именно поэтому противник просто утюжит этот город, создавая "зону смерти" в этом направлении. И это большая проблема, противник будет продолжать действовать в такой же манере. Поэтому речь идет не о линиях обороны, а об укрепленных пунктах", - отметил эксперт.

Он также отметил, что нельзя недооценивать силы противника.

"Понимая, с кем мы имеем дело, мы следуем так называемым принципам маневренной обороны. То есть оборона против противника, который превосходит тебя в разы – численностью и количеством вооружение и боевой техники. Я всегда повторяю фразу, она не моя, но мне очень нравится: "Россия не настолько сильна, как кажется; но не настолько слаба, как нам бы этого хотелось". Нужно это понимать. Она имеет серьезный потенциал, пусть он не высшего качества, не XXI века, но этот потенциал есть", - заявил Грабский.

Военный эксперт также напомнил, что у России достаточно большой мобилизационный фонд.

"Можно много и часто "фыркать" по поводу того, что качество этого мобилизованного ресурса недостаточное, но здесь не о качестве, а о количестве. Их просто много. Одно дело, воевать против 10 врагов, и другое дело, когда их 100. И на каждого этого врага должно быть какое-то средство поражения", - заявил эксперт.

Грабский также отметил, что Россия – это типичная колониальная империя.

"Они никогда не жалели своих солдат. Россия – это типичная колониальная империя, где есть две метрополии, Москва и Санкт-Петербург, а все остальное – это колонии. Метрополии никогда не заботились, как живут эти колонии до тех пор, пока те дают какие-то ресурсы – людские, материальные, финансовые. Им все равно, что там происходит", - заявил эксперт.

Деоккупация Харьковщины

Российские войска зашли в пограничный Волчанск 24 февраля.

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине. Украинские флаги над Волчанском вернулись 12 сентября.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга 20 октября 2022 года, в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в случае нового наступления на Харьковщину, ВСУ готовы.

Вас также могут заинтересовать новости: