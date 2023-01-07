Власти Финляндии готовят 12-й пакет военной помощи Украине.

Финляндия может передать Украине танки Leopard 2, если это сделают другие европейские страны.

Об этом председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен заявил в интервью телеканалу MTV Uutis. Он отметил, что каждая европейская страна в определенной степени должна помогать Украине, но собственная обороноспособность Финляндии является главной.

"Если Европа начнет давать Украине больше танков, то Финляндия должна быть вовлечена к этому. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как для пограничной с Россией страной", - сказал Хаккянен.

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Хаккянен добавил, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению Украины бронетехникой, чем Финляндия.

В свою очередь временно исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter сообщил, что страна готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решение будет принято в ближайшие недели. Пакет поддержки готовится совместно с Силами обороны, учитывая, что мы не ослабляем собственную обороноспособность", - написал он.

Савола добавил, что из соображений безопасности Финляндия не сообщит общественности, какое именно вооружение Украина получит.

Танки Leopard для Украины

В начале июня 2022 года испанские СМИ сообщали, что власти Испании готовы передать Украине танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся на базе материально-технического снабжения испанской армии в Сарагосе.

Как заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения Киеву.

Ранее глава оборонного комитета немецкого Бундестага призвала быстрее передать Украине танки Leopard 2. По ее словам, США и Германия достигли положительного решения для Киева по этому вопросу.

В Бундестаге оказывают давление на Олафа Шольца, который колеблется, стоит ли передавать танки Украине.