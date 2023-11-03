У Путина убеждают, что все якобы идет по их плану.

В Кремле не согласились с заявлением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик.

Как сообщает пропагандистский ТАСС, пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что "тупика" на поле боя якобы нет.

"Нет, он (конфликт - УНИАН) не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все поставленные цели должны быть выполнены. Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", - заявил Песков.

Что предшествовало

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в текущей войне, скорее всего, прорыва защиты российских оккупантов не будет, а соответственно линия фронта существенно не изменится. Он подчеркнул, что для победы Украине нужна принципиально новая технология, потому что сейчас ситуация на фронте зашла в тупик.

По его словам, нынешний этап конфликта между Украиной и РФ - "позиционная" война, которая характеризуется статичностью и затяжным характером боевых действий, а не "маневренная", предполагающая движение и скорость.

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