Майкл Наки считает, что адекватная оценка происходящего – верный путь к успеху.

Журналист Майкл Наки считает, что когда главком ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью рассказал о проблемах и способах их решений, когда без шапкозакидательства и паники четко объясняет, что происходит – это лучший вообще знак, который может быть.

Он считает, что адекватная оценка происходящего – верный путь к успеху.

"А что на другой чаше весов? Ну у России. Шойгу со своими очешуительными историями про 37 сбитых самолетов за месяц. Путин со своими рассказами про 18000 уничтоженных машин ВСУ за время украинского наступления. Всё это на фоне нулевых успехов армии РФ на фронте", - написал Наки.

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Журналист утверждает, что явно видно, что главком ВСУ четко понимает, что происходит, что он делает, и что надо сделать.

"Пока российские генералы кормят друг друга абсолютно выдуманными цифрами и успехами, нелепости которых даже самые лояльные провоенные Z-аналитики не могут выдержать", - добавил он.

Мнение Залужного о ходе войны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в текущей войне, скорее всего, прорыва защиты российских оккупантов не будет, а соответственно линия фронта существенно не изменится. Он подчеркнул, что для победы Украины нужна принципиально новая технология, потому что сейчас ситуация на фронте зашла в тупик.

По его словам, нынешний этап конфликта между Украиной и РФ - "позиционная" война, которая характеризуется статичностью и затяжным характером боевых действий, а не "маневренная", предполагающая движение и скорость.

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