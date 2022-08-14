Также он поделился мыслями относительно того, будет ли Украина вести переговоры с РФ, если Кремль проведет "референдумы" на наших территориях.

На фоне ситуацию во временно оккупированном Крыму многих интересует, будет ли Украина эвакуировать жителей полуострова. Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, всю ответственность за безопасность гражданского населения на оккупированных территориях несет РФ.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

Тука считает, что если украинцам, которые живут на территории оккупированного Крыма действительно угрожает опасность, то необходимость их эвакуации есть. Однако, согласно международным нормам, всю ответственность за безопасность гражданского населения на таких территориях несет государство-оккупант, то есть РФ.

"Поэтому, как бы цинично это не звучало, но это не дело Украины – заниматься сегодня эвакуацией крымчан с аннексированного полуострова", - отметил Тука.

Также он рассказал, нужно ли проводить переговоры с РФ в случае, если оккупанты все же проведут так называемые "референдумы" относительно "присоединения" наших территорий. Тука не видит категорической позиции со стороны нашей власти.

"Вполне понятно, что в нынешних условиях, когда оккупировано чуть ли не 25% территории государства, говорить о каких-то мирных переговорах, по моему мнению, является просто предательством. Я считаю, что при таких условиях не о чем разговаривать с Россией. Единственный предмет для переговоров - это освобождение оккупированных территорий и выплата репараций", - добавил Тука.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кремль спешит с проведением так называемых "референдумов". Именно поэтому эвакуацию украинцев могут провести еще в четырех областях.

Вас также могут заинтересовать новости: