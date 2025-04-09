По данным Романенко, эти самолеты уже отживают свой век - они устарели.

Российский бомбардировщик Ту-22М3, о котором рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны могли уничтожить на военной базе Дягилево в Рязани, или на военном аэродроме Шайковка. Об этом в эфире Radio NV сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

В частности, он рассказал, что 52-й тяжелый бомбардировочный авиаполк РФ перебазировался из Шайковки в Моздок. Это примерно - 15-16 тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3, и эти самолеты враг применяет при ударах по Украине. Как отметил Романенко, Моздок - это солидное расстояние, примерно от Украины "даже по прямой" это 700-800 км.

По его мнению, самолет, о котором говорил Сырский, ВСУ могли поразить на военной базе Дягилево, что находится в Рязани, или на военном аэродроме Шайковка, что в Калужской области РФ.

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"Скорее всего, с Шайковки они все полетели, потому что это слишком близко - где-то 300 км от нашей территории. А на Дягилево - ремонтное предприятие, где эти самолеты ремонтируют. Возможно туда прилетел один из самолетов на ремонт, на техническое обслуживание и там его достали... Потому что в целом там (в РФ - УНИАН) немного таких аэродромов, где базируются эти самолеты. Выбор небольшой. Моздок, Дягилево или Шайковка, а до аэродрома "Оленья" мы не достаем, к сожалению", - сказал эксперт.

Он добавил, что по данным российских и международных источников, по состоянию на начало 2022 года РФ имела на учете около 60 таких бомбардировщиков. В общем, это два полка, один из которых базировался в Шайковке. По данным эксперта, два самолета были уничтожены, два разбили сами россияне, еще один поврежден. И по состоянию на сейчас, из строя выведено где-то 10% парка.

По данным Романенко, эти самолеты уже отживают свой век - они устарели:

"Уже сами россияне говорят, что при каждой технической аварии в воздухе по меньшей мере один член экипажа погибает. Вот в последнее время были две катастрофы и в обоих случаях погибло по одному пилоту. Даже система аварийного покидания самолета и та не работает нормально".

Он добавил, что проблемными являются и другие узлы Ту-22М3, в частности - крыло переменной геометрии. По мнению Романенко, эти бомбардировщики не станут модернизировать, потому что в этом нет смысла.

Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины дроном уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который только что приземлился. Он также сказал, что в результате ударов по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов сократился.

Также известно, что сегодня ночью неизвестные дроны атаковали военные аэродромы РФ. Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан предположил, что, вероятно, основной целью был аэродром в Моздоке (Северная Осетия), где базируются бомбардировщики Ту-22М3 и специальная инженерная служба.

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