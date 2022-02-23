Сергей Горбачев подробно объяснил, что необходимо собрать для чрезвычайной ситуации.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на фоне угрозы полномасштабной агрессии Российской Федерации рекомендовал собрать эвакуационный рюкзак для ребенка. Он может понадобиться в случае опасности и военного нападения.

Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена в Facebook.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал родителей обеспечить своих детей минимальным набором необходимо на случай опасности.

"Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким. Чтобы когда педагоги одевали эти рюкзаки, то были для детей ориентиром человека, которому можно доверять", - отметил Горбачев.

Эвакуационный рюкзак для ребенка – что должно быть:

бутылка воды

батончики

записка от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото;

комплект сменного белья и одежды.

При этом рюкзак не должен быть тяжелым, чтобы ребенок мог самостоятельно его нести.

Эвакуационный рюкзак для всего класса – что должно быть

рюкзак яркого цвета;

несколько чистых листов бумаги

ручка, карандаш;

блокнот с твердым переплетом;

фонарик и батарейки к нему;

аптечка;

маленькое радио и батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоодеяла;

несколько упаковок больших мусорных пакетов;

маркеры;

виниловые перчатки;

веревка;

маски для детей;

скотч и ножницы;

ведро;

туалетная бумага или бумажные полотенца;

влажные салфетки;

клеенка;

мультитул;

энергетические батончики для детей.

Такой набор может пригодиться во время экскурсий или активного отдыха класса.

"Тревожный чемоданчик" для администрации школы - что должно быть

справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;

карта учебного заведения и план этажей;

план эвакуации и план связи;

список работников учебного заведения с контактами;

список детей и расписание занятий;

список контактов родителей детей;

важные номера телефонов;

ручки и блокноты, маркеры;

мегафон;

скотч, ножницы;

фонарик, запасные батарейки к фонарику;

свисток;

аварийное радио на батарейках и батарейки;

аптечка.

"Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность", - подытожил Горбачев.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в тревожный чемоданчик. Он понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт.

Кроме того, журналисты составили подробную инструкцию для проверки учебного заведения вашего ребенка на случай чрезвычайной ситуации.

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