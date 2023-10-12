В акватории Черного моря работает ПВО.

Сегодня вечером в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Местные Telegram-каналы сообщают о ракетной атаке. По их данным, в акватории Черного моря работает противовоздушная оборона, якобы была сбита ракета. Тем временем оккупанты остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, а также морской и наземный общественный транспорт.

Информация обновляется...

Видео дня

Обновлено в 19:17: Пророссийские паблики сообщают, что на подлете к Крыму якобы сбили 1-3 ракеты и один беспилотный летательный аппарат.

Взрывы в Крыму: последние новости

Как известно, в последние месяцы российские военные объекты на оккупированном полуострове часто становятся целями атак.

В сентябре серьезные удары нанесли по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также повреждили подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону" и уничтожили большой десантный корабль "Минск".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью заявил, что украинские силы еще могут провести операцию по разрыву сухопутных связей между РФ и Крымом до зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: