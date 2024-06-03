Потери России в войне растут: Генштаб порадовал новыми успехами украинских войск

Также ликвидировано за вчера около 200 единиц вражеской техники.

Потери врага в личном составе за минувшие сутки увеличились на 1270 человек, информирует сегодня Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 июня потери оккупантов ориентировочно составляют уже 511 тыс. 130 человек. Также за сутки возросло количество уничтоженной вражеской техники:

танков - 7779 (+14) единиц,

боевых бронированных машин - 15002 (+22),

артиллерийских систем - 13280 (+47),

РСЗВ - 1090 (+1),

средства ПВО - 824 (+3),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40).

Кроме того, за сутки уничтожено 67 единиц спецтехники и автоцистерн (18159), и еще 4 единицы специальной техники (2199).

Видео дня

Потери россиян в военной технике за период полномасштабного включают также: 357 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей / катеров и 1 подводную лодку.

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Как сообщал УНИАН, россиян пытаются наступать почти на всех направлениях. Силы обороны пытаются удерживать позиции и отбивать у врага территорию.

Вместе с тем, эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рьопке 2 июня сообщил, что оккупанты захватили большую часть поселка Калиновка Донецкой области, который находится недалеко от города Часов Яр. Кроме того, по его сведениям, противники пересекли канал, расположенный севернее Часового Яра.

Аналитики DeepState вчера сообщили, что российские оккупанты смогли продвинуться на части территории востока Украины, в районе Красногоровки.

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