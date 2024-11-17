По словам военного, война в Украине является результатом лицемерия западных политиков.

Мотивация бойцов "Грузинского национального легиона" воевать в Украине заключается в том, что Грузия является зеркальным отражением того, что происходит сейчас в нашем государстве. Об этом заявил командир легиона Мамука Мамулашвили в интервью OBOZ.UA.

"В Грузии это уже было трижды. К сожалению, Грузия не смогла обратить внимание мирового сообщества, из-за своих маленьких размеров, маленького количества населения и геополитической локации. На Грузию не обратили внимания, даже начали обвинять в том, что она напала на Россию и получила за это ответ. В Украине это, после развала Советского Союза, произошло впервые. Мы предупреждали, и Украину, и всех остальных, что так может произойти", - подчеркнул военный.

По словам Мамулашвили, он до сих пор слышит разговоры граждан Украины, которые говорят, что еще в 2014 не могли поверить, что РФ может начать полномасштабное вторжение.

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"Даже до 2022 года мало кто верил, что будет нападение на Украину. В это верил, пожалуй, только "Грузинский легион", который начал обучать гражданских как сопротивляться, как во время обстрелов оказать домедицинскую помощь. Исходя из нашего опыта, мы осознавали, что Россия должна начать войну. Когда это должно было произойти мы не знали, но уже тогда были предпосылки, были сообщения спецслужб Великобритании, США, в которых говорилось о том, что война точно будет и Россия нападет на Украину. Так оно и произошло", - продолжил командир легиона.

Он отметил, что война является результатом лицемерия западных политиков, поэтому здесь не только есть вина российского диктатора Владимира Путина.

"Обычное человеческое равнодушие и лицемерие приносит такие беды. Именно поэтому, мы получили то, что получили. Что будет дальше довольно трудно сказать, по моему мнению, мы уже на пороге Третьей мировой войны. Во время двух предыдущих мировых войн агрессор с самого начала не получил достойного ответа от всех вместе, от цивилизованного мира, и решил, что так можно делать. Сейчас думают, что так можно делать и Китай, и Иран. Потому что остальные страны равнодушны к судьбе Украины, так же как они были равнодушны к судьбе Грузии. На сегодня мы имеем огромный шанс того, что может начаться Третья мировая война", - предупредил Мамулашвили.

Возможность Третьей мировой войны - последние новости

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что выборы президента в США могут принести мир или продолжение войны, которая перерастет в Третью мировую. Также он отметил, что Украина в войне не сможет обойтись без поддержки США.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, когда может начаться Третья мировая война. По его словам, война в Украине - это глобализированный конфликт альянсов о правилах глобального поведения.

"Поэтому эти концепции, мол, "отдайте России территорию и на этом все закончится" надо заканчивать. Потому что это только начнется. Когда вы подпишете это - "давайте отдадим им территории и после этого будет устойчивый мир в Восточной Европе", - в этот момент и начнется Третья мировая в полном смысле этого слова", - отметил он.

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