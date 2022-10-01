Последние события не оставляют сомнений, что Третья мировая война уже идет.

Конечно, официальная дата ее начала еще не зафиксирована официально. Историки могут определить такой датой 24 февраля 2022 года – день широкомасштабного вторжения России на Украину, а, возможно, 8 августа 2008 года, когда Россия напала на Грузию... на самом деле этот вопрос является исключительно политическим.

Украина выполняет роль боевого авангарда цивилизованного мира Видео дня

Если посмотреть на исторические факты, то перед убийством Фердинанда (убийство эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола 28 июня 1914 года - одно из самых громких событий ХХ века) было уже много войн, участие в которых принимали в том числе империи. Однако начало Первой мировой войны привязывают именно к этой дате. Так же и относительно начала Второй мировой войны, которая на самом деле началась совсем не 1 сентября 1939 года. Поэтому, думаю, что конкретная дата начала Третьей Мировой будет определена, когда наши союзники официально вступят в войну против России.

Сейчас же Украина выполняет роль боевого авангарда цивилизованного мира. Россия ведет войну против нас для того, чтобы утвердить свой диктаторский авторитарный режим. В этом, кстати, сходство всех мировых войн. Ведь падшие империи всегда стараются снискать реванш. Именно это происходило во время Первой и Второй мировых войн. А сегодня типичное поведение демонстрирует "российская империя".

Российская империя должна прекратить существование в формате "тюрьмы народов"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Поэтому война против Грузии в 2008-м году, война против Украины в 2014-м, операция в Казахстане и, наконец, полномасштабное вторжение в Украину - все это попытки осуществить реванш для восстановления "великой российской империи" в границах Советского союза.

Это - суть этой мировой войны.

И уже понятно, что война с Россией будет долгой.

Пока Украина не стала членом НАТО, страна должна получить гарантии безопасности

Она завершится лишь после того, как будет уничтожен путинский режим. То есть российская империя должна прекратить существование в формате "тюрьмы народов", в котором она существует уже много веков. Другие народы должны выйти из состава РФ, провозгласить независимость и суверенитет. И только после трансформации России наступит завершение войны.

Параллельно будет продолжаться глобальное переформатирование-комплексный процесс, который будет включать и военный, и экономический, и энергетический, и политические компоненты. Это будет победа демократий на планете.

Какие шаги необходимы сейчас? Пока Украина не стала членом НАТО, страна должна получить гарантии безопасности. Финляндия и Швеция так же еще не финализировали свой статус, однако было заявлено, что на них уже распространяются гарантии безопасности Альянса. Поэтому пока было бы достаточно объявления НАТО о том, что начался процесс вступления Украины в Альянс. А пока решение не будет рассмотрено и принято на следующем саммите НАТО (очередном через год или внеочередном сейчас), США или Великобритания могут сделать официальное заявление о предоставлении Украине ядерных гарантий безопасности. Этого будет достаточно для того, чтобы Путин не применил ядерное оружие.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам