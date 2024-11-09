При этом президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Трампа, чтобы любая дипломатия с Россией по Украине привела к реальным уступкам со стороны Кремля.

Дональд Трамп после победы на выборах уже пообщался со многими лидерами европейских стран, которые поздравляли его с победой. Однако, как пишет The Wall Street Journal, во время этих телефонных разговоров Трамп не делал никаких заявлений об Украине.

Так, в среду в ходе 25-минутного разговора президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Трампа, чтобы любая дипломатия с Россией по Украине привела к реальным уступкам со стороны Кремля, отмечают осведомленные источники.

"По словам осведомленных чиновников, Трамп не высказывался по поводу Украины, в основном слушал и задавал вопросы", - пишет WSJ.

Видео дня

Хотя европейские лидеры поспешили поздравить Трампа с победой, однако за кулисами царит значительная нервозность, пишет издание, отмечая, что на встрече в Будапеште лидеры ЕС впервые начали предметное обсуждение того, смогут ли европейские правительства восполнить пробел, если Трамп сократит помощь Украине.

Чего Европа ожидает от Трампа

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проигрывает войну, и если США в будущем прекратят поддержку, то Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно.

В то же время издание Axios писало, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп заверил его, что продолжит поддерживать Украину. При этом, по словам источников, по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил у него тревожность по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, после беседы "у Зеленского не осталось чувства отчаяния".

Вас также могут заинтересовать новости: