По словам пресс-секретаря ОК "Юг", для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий.

В Черном море находятся два вражеских подводных ракетоносителя с залпом до восьми "Калибров".

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, сейчас в Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки, один корабль дежурит в акватории Азовского моря.

"И сейчас в Черном море наблюдаем на дежурстве два подводных ракетоносители – это до 8 ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это, скорее, говорит о вероятности точечных ударов, чем о подготовке к массированной ракетной атаке", – отметила Гуменюк.

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По ее словам, для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий. Гуменюк добавила, что ВСУ попали во вражеские пункты сохранения боеприпасов в Каховке. Есть также попадания с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – это более 5 единиц. Также поражены две лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.

Вражеские корабли в море

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории Украины.

Министр Резников подчеркнул, что Украина лишила РФ возможности доминировать в Черном море.

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