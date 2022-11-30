Оккупанты раздевали мужчину, не давали воду и пищу, а также несколько дней удерживали его без верхней одежды в яме на открытом воздухе.

В Украине заочно будут судить трех российских военных, которые издевались и закапывали в землю жителя Киевщины. Они неделю пытали мужчину.

Как сообщает Офис генерального прокурора, завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих РФ, которым инкриминировано нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Расследованием установлено, что военные вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном селе Гавронщина Макаровского ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским лицом. В течение недели они издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой", - рассказали в ведомстве.

Видео дня

Кроме того, оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную почву, не предоставляли воды, есть и одежду. Захватчики несколько дней удерживали украинца без верхней одежды в яме на открытом воздухе.

Оккупанты пытают и убивают украинцев: последние новости о военных преступлениях РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Снигиревке обнаружили издевательства оккупантов. Рашисти ужасно издевались над людьми. Кроме этого недавно раскрыли лица нелюдей, которые под Киевом оккупанты изнасиловали беременную и выбили ей зубы.

А на Херсонщине рашисты пытали даже детей. Омбдусмен рассказал ужасные подробности о застенках оккупантов:

"Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе — не держали. При чем, их не выпускали неделями. Даже в туалет надо было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах".

Вас также могут заинтересовать новости: