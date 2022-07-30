Ассоциация семей защитников "Азовстали" обращается к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить действия России.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" требует признать Россию государством-террористом.

Об этом говорится в обращении ассоциации к международному сообществу, текст которого обнародован на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается в документе, 29 июля 2022 года Российская Федерация в очередной раз совершила военное преступление – цинично убила более 50 военнопленных, вывезенных с комбината "Азовсталь", которых удерживали в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

"При посредничестве Международного комитета Красного Креста и ООН, с 16 по 20 мая 2022 года была проведена операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя, и под гарантии со стороны этих международных организаций их было вывезено на неподконтрольную Украине территорию с гарантией последующего обмена. Именно ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Российская сторона взяла на себя обязательства перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. 29.07.2022 г. эта гарантия была цинично нарушена", - говорится в обращении.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обращается к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить действия России.

"Россия – государство-террорист, которое действует вопреки международному гуманитарному праву, игнорирует международные нормы в области прав человека, осуществляет военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа", - отмечается в документе.

Родные "азовцев" отмечают, что международное сообщество поручило МККК особую роль в контексте соблюдения международного гуманитарного права, в том числе осуществлять контроль за соблюдением прав военнопленных. В ассоциации обращают внимание, что на сегодня это единственная организация в мире, которая в соответствии с мандатом, должна иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах, где их содержат; иметь возможность проводить беседы без свидетелей с военнопленными; выяснять их физическое, психологическое состояние, условия содержания, состояние оказания медицинской помощи и тому подобное.

"Мы требуем признать Россию государством-террористом, которое не соблюдает нормы Женевских конвенций и нарушает все правила ведения войны. Требуем от ООН и МККК, которые гарантировали сохранение жизни украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, осуществленный Россией, и направить своих представителей на территорию колонии в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии для выяснения обстоятельств трагедии, состояния здоровья раненых и других военнопленных, содействии в передаче тел погибших военнопленных украинской стороне", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате него было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленовке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ЧВК - Евгения Пригожина.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека в своем совместном заявлении требуют от Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт в Оленовке. Они также требуют направить на территорию колонии инспекционную миссию.

В связи с терактом в Оленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших пленных в оккупированной Оленовке Донецкой области.

По информации координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, РФ до сих пор не предоставила Украине списки погибших и раненых в результате теракта в Оленовке украинских защитников, которые содержались в колонии.