В Лондоне подчеркнули, что нет никаких признаков причастности Украины к этим событиям.

Великобритания на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье предупредила российского диктатора Владимира Путина не использовать его как "повод" для эскалации войны против Украины.

"Отчаянное желание Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что внутри России нет разногласий. Он не должен использовать эту сфабрикованную связь как повод для усиления своей незаконной войны в Украине", – сказал изданию The Telegraph высокопоставленный источник в британских силовых службах.

В то же время глава Комитета иностранных дел Палаты общин от консерваторов Алисия Кернс отметила, что российские медиа уже распространяют дип-фейковые видео с якобы украинскими чиновниками "в попытке обвинить Украину и предоставить Путину определенную защиту за военные преступления, которые он совершает в Украине или еще хуже – повод для дальнейших зверств".

Видео дня

"Нет никаких признаков какой-либо связи с Украиной, ни каких-либо достоверных оснований предполагать их причастность", – добавила она.

Теракт в Подмосковье: основное

Вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье произошел теракт. В здании Crocus City Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. После этого там вспыхнул пожар.

По данным росСМИ, жертвами теракта стали более 100 человек. Среди них как те, кто умер в результате стрельбы, так и те, кто погиб в результате пожара.

BBC пишет, что по меньшей мере двое террористов были убиты – один в здании Crocus City Hall, другой - на автодороге в Брянской области. Издание утверждает, что имеет паспорт последнего, он является 30-летним гражданином Таджикистана.

Вас также могут заинтересовать новости: