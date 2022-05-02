На оккупированных территориях у россиян "кадровый голод".

Российское руководство имеет планы на юг Украины - там хотят воссоздать Таврическую губернию и создать так называемый Небесный город.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В частности он отметил, что на оккупированных территориях россияне имеют "кадровый голод".

"Те персоны [потенциальные коллаборанты - ред.], на которых они делали ставку перед войной, во многих случаях себя абсолютно не оправдали. Определенное количество людей согласилось на сотрудничество. Но довольно невысокий процент из тех, кто это сделал, на самом деле способен управлять хотя бы каким-то районом города. Поэтому главная проблема - это кадровый голод", - отметил Буданов.

"Далее вопрос: что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая - это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонской, отчасти Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают", - добавил он.

Вторая идея, по словам Буданова, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место, так называемый Небесный город.

"Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это — больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез для себя воспринимают и сейчас пытаются воссоздать", - отметил Буданов.

Напомним, в разведкеи есть информация о военных складах РФ у границ Украины.

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