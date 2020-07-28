Игра в выдержку. Чей сценарий "разоружения" воплотится на Донбассе

Тарас Семенюк

Сразу после того, как вступило в силу очередное «бессрочное» перемирие на Донбассе, Украина зафиксировала два факта нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. На самом деле трудно говорить о каком-либо перемирии, если вспомнить, что это уже, если не изменяет память, двадцать девятое «прекращение огня». Пожалуй, эта «статистика» лучше всего свидетельствует о реальном желании остановить обстрелы.

Обстрелы украинских позиций продолжаются, несмотря на то, что «перемирию» предшествовал телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. «Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе... Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность», - сообщили в Офисе президента Украины.

В России продолжают проталкивать собственные идеи решения конфликта

Телефонный разговор инициировала украинская сторона, ведь Киеву нужно навязывать свою стратегию деоккупации Донбасса. Потому что, если такой не будет, она появится где-угодно - в Москве, Берлине или Париже. Поэтому усилия, которые были направлены на прекращение обстрелов и поддержка этого со стороны международных партнеров, были правильными.

Однако в России продолжают проталкивать собственные идеи решения конфликта.

Во-первых, Кремль заинтересован в том, чтобы перемирие сорвалось по каким-либо причинам. Ведь это в очередной раз позволит говорить о необходимости прямых переговоров Украины с представителями так называемых Л/ДНР.

Во-вторых, в России ясно дают понять, что их не устраивает постановление Верховной Рады Украины, в котором речь идет о выборах на оккупированной части Донбасса лишь тогда, когда будут выведены «российские оккупационные войска и техника».

Для Москвы важно провести выборы без процесса разоружения

Для Москвы важно провести выборы без процесса разоружения. Ведь Кремлю поскорее нужно легитимизировать оккупационную власть и дальше говорить о снятии антироссийских санкций. Но здесь не следует идти на поводу у лозунга «мир любой ценой», следует смотреть на ситуацию шире: там, где Кремль когда-либо разворачивал свою агрессию (в бывших советских республиках), конфликты «останавливались» в стадии заморозки. Ведь так Москве удобно контролировать «несговорчивых». Поэтому Россия это делала, делает и будет делать.

Сейчас Кремль волнует одно - легитимизация оккупационной власти. Поэтому в Белокаменной не собираются соблюдать перемирие. Им надо любой ценой посадить Киев за один стол переговоров с боевиками.

В этой связи, несоблюдение режима прекращения огня - прекрасная возможность для Киева вспомнить, с кем он должен говорить на самом деле.

Тарас Семенюк, аналитик Kyivstratpro

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