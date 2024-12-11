Местные власти молчат.

В ночь на среду, 11 декабря, беспилотные летательные аппараты атаковали очередной нефтеперерабатывающий объект на территории Российской Федерации.

Как сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ, ночью жители Брянска услышали взрывы и работу противовоздушной обороны. После этого на территории нефтеперерабатывающего завода российского оператора магистральных нефтепроводов "Транснефть" начался пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз еще около 20:00 сообщал о сбитии беспилотника самолетного типа, без пострадавших и разрушений. Новую атаку он не комментировал.

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Атаки дронов на Россию

Полномасштабное нападение на Украину принесло войну и на российскую территорию. Ударам дронов и ракет подвергаются военные объекты оккупантов, также под атаками постоянно оказываются нефтеперерабатывающие заводы.

В конце ноября вооруженная охрана НПЗ "Газпрома" в Башкортостане даже пыталась сбить российский самолет Ан-2, который пролетал над территорией завода.

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