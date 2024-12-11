Отмечается, что Украина ускоряет программы по производству крылатых и баллистических ракет.

Опасаясь сокращения западной военной помощи в следующем году, Украина изо всех сил пытается нарастить собственное производство дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. При этом в основе лежит программа по производству ударных беспилотников большой дальности (в чатсности, новые разработки - ракета-дрон "Пекло", ударные БПЛА DeepStrike). Однако большинство аналитиков в сфере обороны сходятся во мнении, что одних только дронов будет недостаточно, пишет The Washington Post.

Отмечается, что преимущество беспилотников в том, что их легко и быстро производить, но эксперты предупреждают, что они являются лишь частичным решением многочисленных боевых проблем Украины.

"В долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два "кулака". Один "кулак" будет потенциалом для доставки ударных пакетов с помощью беспилотников, а второй потенциал будет крылатыми и баллистическими ракетами малой дальности или даже средней дальности", - заявил директор польской консалтинговой компании Rochan в сфере обороны Конрад Музыка.

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Как заявил на условиях анонимности западный специалист по вооружениям, Украине нужны ракеты, которые делают "бум": "Им нужны вещи, которые доставят боеголовку глубоко в Россию".

Указывается, что украинские чиновники ускоряют свои программы по производству крылатых и баллистических ракет. Издание привело в пример такие украинские разработки, как ракета-дрон "Паляниця" и крылатая ракета "Нептун".

В ближайшие месяцы, а возможно, и годы оборонная промышленность будет расширяться еще больше. Украинские чиновники говорят, что развитие собственной военной промышленности имеет ключевое значение для долгосрочной безопасности страны - или даже для ее дальнейшего существования, пишет WP.

"Мы должны быть вооружены, готовы к любому сценарию, имея такого агрессивного соседа… Мы понимаем, что нам нужна сильная армия со всеми видами оружия", - отметил председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Пекло", DeepStrike и "Рута" - новое оружие Украины

Напомним, 6 декабря украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в настоящее время идут успешные испытания новой ракеты "Рута".

Также на днях министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал, что в 2025 году Силам обороны поставят более 30 000 ударных беспилотников нового поколения DeepStrike.

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