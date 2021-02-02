В районе проведения ООС на Донбассе за сутки 1 февраля зафиксировано пять вражеских обстрелов.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, вблизи Авдеевки враг стрелял из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Вблизи Пищевика - из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.
Читайте также"Собирали мозги в кучу руками": журналист показал, как снайперы боевиков ранили бойцов вблизи Донецка (фото)
Кроме того, в районе Пивденного боевики применили автоматический станковый и станковый противотанковый гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Война на Донбассе: другие новости
- Кравчук озвучил проблему в переговорах по Донбассу
- Миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе артиллерию и танки боевиков по линиям отвода
- На Донбассе во время дежурства пропал украинский военный: стали известны детали инцидента
- "Изоляция": тюремщику тайного застенка боевиков " ДНР " объявили о подозрении
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram