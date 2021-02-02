Потерь в рядах ВСУ нет.

В районе проведения ООС на Донбассе за сутки 1 февраля зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, вблизи Авдеевки враг стрелял из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Вблизи Пищевика - из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

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Кроме того, в районе Пивденного боевики применили автоматический станковый и станковый противотанковый гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован