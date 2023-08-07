Поражена, в частности, станция радиоэлектронной борьбы противника.

За минувшие сутки украинские Силы обороны нанесли около двух десятков ударов по районам сосредоточения врага.

Как отмечает Генштаб в утренней сводке, авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Еще 4 удара были нанесены по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.

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Враг за последние сутки нанес 30 ракетных ударов, 52 авиационных удара, 75 ударов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – акцентирует Генштаб.

Потери оккупантов - последние новости

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили 249,7 тысяч.

Британская разведка сообщает, что по крайней мере половина российских десантников, отправленных на войну в Украину в прошлом году, уже погибли или получили ранения.

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