Первоначальные данные о масштабах потерь россияне случайно раскрыли сами.

По крайней мере половина российских десантников, которые были отправлены на войну в Украину в прошлом году, уже погибли, или получили ранения. Об этом свидетельствуют данные, случайно озвученные российской же стороной, сообщает британская разведка.

Британцы обратили внимание на заявление командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. В видео-поздравлении ко "Дню ВДВ" 2 августа он в частности сообщил, что за время вторжения 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Он не назвал количество погибших десантников, а также тех, кто получил слишком серьезные ранения и уже не смог вернуться в строй. Тем не менее, это видео российская цензура быстро удалила со всех официальных каналов Минобороны России.

Видео дня

"Экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, которые были направлены в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", – считает британская разведка.

Российские потери в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 августа общие потери РФ с начала вторжения составляют уже почти 250 тысяч убитыми. Кроме того, российская армия потеряла более 4,2 тыс. танков, 8,2 тыс. бронемашин и почти 5 тысяч единиц артиллерии.

Российские оппозиционные журналисты по открытым данным (сообщениям в СМИ, некрологам в соцсетях и т.д.) смогли установить имена уже почти 29 тысяч российских оккупантов, погибших в Украине. Украинское МВД насчитало уже более 60 тысяч имен, но это данные за все время войны – с 2014 года - и включают также боевиков "ЛДНР" из числа граждан Украины.

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