Защитники Украины попали в большое количество районов сосредоточения вражеской военной техники, вооружения и личного состава.

За прошедшие сутки украинские артиллеристы и ракетчики поразили два вражеских пункта управления и еще один другой важный объект захватчиков.

Наши воины также попали в 11 районов сосредоточения вражеского вооружения, военной техники и личного состава, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, размещенной в Facebook.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что 25 ноября в Запорожской области в районах населенных пунктов Михайловка, Пологи и Мелитополь было поражено сосредоточение живой силы противника. Были ранены более 100 захватчиков, уничтожены два склада боеприпасов и около 10 единиц вражеской военной техники.

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Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины отразили атаки захватчиков возле Стельмаховки Луганской области, а также в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Марьинки Донецкой области.

В Генштабе также отмечали, что противник продолжает перегруппировку сил с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что по состоянию на 26 ноября на нашей земле уже уничтожили около 86 тыс. 710 оккупантов и, в частности, 2 тыс. 901 танк противника.

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