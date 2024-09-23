Российские захватчики хотели неожиданно осуществить штурмовые действия, однако их намерения провалились, поделились украинские десантники.

Продолжается война в Украине, и возле села Константиновка Донецкой области российские захватчики устроили массированный штурм позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных сил.

Противник хотел неожиданно прорвать оборону наших воинов и для этого пустил в ход 6 танков и 14 бронемашин с пехотой, говорится на странице 79-й бригады в Facebook. Воины добавили, что врагам не удалось внезапно осуществить атаку.

"...десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения - враг в очередной раз почувствовал на себе, что такое мощь Таврических десантников", - подчеркнули в бригаде.

Во время боя наши защитники сожгли 2 вражеские бронемашины с десантом и 2 танка. Еще один танк россиян был подбит, а другая техника "позорно убежала". "Эффектное сафари на спешенную российскую пехоту устроили наши операторы ударных дронов. Одному из российских штурмовиков от прицельного сброса с дрона оторвало обе ноги - вот какой конец ждет тех, кто приходит на чужую землю убивать украинцев", - подчеркнули десантники.

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Россияне уже длительное время пытаются активно наступать на части Донбасса. Украинские воины дают достойный отпор противникам - Россия на нашей земле понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 22 сентября 2024 года в живой силе составляют примерно 642 тыс. 420 захватчиков. Кроме того, ликвидированы уже 17 тыс. 222 вражеские боевые бронированные машины и 8 тыс. 768 танков.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что противники не смогут в этом году воплотить в жизнь неизменную цель - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

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