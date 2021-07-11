На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 11 июля, боевики РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Возле Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. В районе Водяного возле Донецка открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

В районе ООС за сутки было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

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На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров