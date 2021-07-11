Сутки на Донбассе прошли без потерь, несмотря на вражеские обстрелы / Степанов Анатолий, УНИАН

За минувшие сутки, 11 июля, боевики РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Возле Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. В районе Водяного возле Донецка открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

В районе ООС за сутки было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

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На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров