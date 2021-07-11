За минувшие сутки, 11 июля, боевики РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Возле Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. В районе Водяного возле Донецка открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Песков боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.
В районе ООС за сутки было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Читайте также"Ждали жена и ребенок": военному, погибшему на Донбассе, было всего 24 года
На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Вас также могут заинтересовать новости
- Боевики глушили БПЛА наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
- В украинской разведке раскрыли новые методы влияния России на жителей ОРДЛО
- Под оккупированным Донецком взорвались артиллерийские склады боевиков - соцсети
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram