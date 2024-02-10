Тогда украинские защитники уничтожили бункер координационного центра радиолокационного контроля россиян.

Удар ВСУ по аэродрому "Бельбек", который расположен во временно оккупированном Крыму, вероятно, ухудшит способность российских захватчиков координировать воздушную активность в Черноморском регионе.

Как сообщает разведка Британии, 31 января, украинские воины уничтожили бункер координационного центра радиолокационного контроля россиян. Ведомство проанализировало последствия этого для врага.

По данным британской разведки, это увеличит нагрузку на и без того растянутый парк самолетов A-50 MAINSTAY, а также на все более истощенный пул подготовленного персонала, который способен управлять воздушными операциями.

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"Российская авиационная доктрина в значительной степени опирается на наземные пункты управления, такие как Бельбек, для координации своих воздушных сил, особенно истребителей. Это особенно актуально во время нынешних боевых действий, когда воздушное пространство является конкурентным и становится все более сложным", - добавляют британцы.

По их мнению, почти наверняка, российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости, а любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму усилят давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета.

Удар по "Бельбеку" - что известно

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, в результате атаки по "Бельбеку" могли быть поражены по меньшей мере три вражеских самолета.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты теперь пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска после атаки на аэродром "Бельбек" в Крыму.

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