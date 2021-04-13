Дипломат, в частности, отметил, что санкции должны быть жесткими и болезненными для причастных к режиму Путина граждан.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил важную роль Запада в усилении санкций против Кремля из-за растущей опасности со стороны стянутых к границам Украины российских войск.

Об этом он заявил в эфире TV Republika.

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Дипломат, в частности, отметил, что санкции должны быть жесткими и болезненными для причастных к режиму Путина граждан.

"Некоторые политики в Кремле хотели принять меры на границе с Украиной, чтобы увидеть реакцию на эти действия со стороны США", – ответил заместитель главы МИД, добавив, что сомнения относительно того, что США "сосредоточатся на себе" в такой ситуации развеялись.

"Мы замечаем тревожные действия России на границе с Украиной, и это нежелательная ситуация. Очень важно противостоять агрессивному поведению России", - подчеркнул Яблонский.

Война России против Украины: новая эскалация

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Яна Ставская