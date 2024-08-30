Министр обороны Украины Рустем Умеров после заседания Совета Украина-НАТО сообщил, что продолжаются консультации (в том числе в двусторонних форматах) по созданию "щита ПВО" - так называемого "пояса безопасности" над западными областями страны. После последнего российского массированного ракетного обстрела, когда против Украины было задействовано более 200 средств поражения, уже понятно, что имеющимися средствами мы не справимся. Поэтому, возможно, Украина предложила какие-то решения для НАТО, но это подается как консультации.

Поскольку никто не решит наших проблем вместо нас, Украина должна предложить свое видение защиты неба с участием союзников. Важно определить, какие инструменты будут использованы и какая именно институция будет создана, что позволит европейским самолетам осуществлять перехват и передислокацию определенных видов вооружения

Но многие опасаются, что это может втянуть страны НАТО в войну между Украиной и Россией. Все, к кому мы обращались за помощью в сбивании российских ракет и дронов, высказывали такие свои опасения. НАТО отказывается вводить свои войска, и у нас даже есть проблема нанять военных летчиков стран НАТО, которые вышли на пенсию, для управления истребителями F-16.

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Да, многие страны сейчас поднимают свою авиацию, чтобы не допустить залетания к ним российских ракет или БПЛА. Они, работая над защитой своего воздушного пространства, видят и украинское пространство, но еще не решаются затрагивать цели даже над своей территорией. Поэтому нужен действенный инструмент для решения этого политического вопроса и принятия соответствующих решений.

Проблема страха относительно того, что война может перекинуться на их территорию, остается. Однако они должны понимать, что Россия точно нападет на них, если ее не остановить в Украине. И они в основном это осознают.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена европейская инициатива "Небесный щит", которая включает большое количество эскадрилий и систем ПВО, таких как Patriot, Iris-T, израильские Arrow. В этом проекте есть вооружение, которое нужно Украине.

И это может быть юридическим решением проблемы: ведь речь идет не о НАТО, и не о ЕС. Так, инициатива создания "Небесного щита Европы" исходит от Германии, которая играет важную роль в принятии решений в ЕС, однако в ней участвуют такие страны как Турция и Великобритания.

Украине необходимо договариваться о своем участии в этом проекте, поскольку это позволит получить возможность совместного патрулирования воздушного пространства и поделиться своим опытом в сбивании вражеских ракет и БПЛА. Европейским странам это продемонстрирует, как сбивать, например, те "Шахеды", которые залетают на их территорию.

Важно, что Украина не должна просить защиты, а должна призывать к совместной работе. Мы уже показали всему миру, что Россия является стратегически слабой и удары по территории РФ являются эффективными. Курская операция - показательный жест для наших союзников, который доказывает необходимость большего давления на Россию для ослабления агрессора. Она подбодрила наших западных партнеров, которые еще раз убедились в решительности украинцев. Однако от Украины ожидают дальнейших действий.

Украина должна предложить распределить риски: вы помогаете нам защищать западную часть Украины, а мы сделаем все, чтобы вражеские ракеты и дроны даже не залетали на нашу территорию (это должно происходить путем патрулирования самолетами стран-партнеров нашего воздушного пространства). Мы видим, как российские средства поражения залетают в Румынию, в Польшу... Но будут ли задействованы механизмы защиты украинского воздушного пространства в ближайшей перспективе, зависит от наших дипломатов и их способности вести переговоры.

Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт