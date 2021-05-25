Сегодня на Донбассе оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
«Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе: подробности
Было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, в частности, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.
Читайте такжеНа Донбассе одна из ракет боевиков попала в жилой домТакже из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.
«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет», - добавили в штабе.
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