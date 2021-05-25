Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Сегодня на Донбассе оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе: подробности

Было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, в частности, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.

Читайте такжеНа Донбассе одна из ракет боевиков попала в жилой домТакже из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет», - добавили в штабе.

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Автор: Надя Пришляк