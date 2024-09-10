'Страшное дополнение войны': в BI объяснили, для чего Украина применяет дроны-'драконы'

По мнению экспертов, эти дроны имеют больше психологическое, чем стратегическое влияние.

Украина начала использовать "дроны-драконы" на фронте. За этим может стоять цель вселить страх в сердца российских солдат, считают военные эксперты.

Как пишет Business Insider, на прошлой неделе украинские военные источники поделились впечатляющими видеозаписями, на которых, казалось, видно, как дроны на низких высотах обливают посадки с оккупантами огнем.

Расплавленный материал - термит, смесь алюминиевого порошка и оксида железа, которая при зажигании горит при температуре примерно до 4000 градусов, рассказал Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотникам и исполнительный директор Института технической политики Корнелла Брукса. Но распространение термина с помощью беспилотников - более новая тактика, сказал он.

Видео дня

"Использование дронов для развертывания этого расплавленного полезного груза является новым и страшным дополнением к современной войне", - сказал Паттон Роджерс.

Группа "Хорне", ветвь 116-й механизированной бригады Украины, заявила в одном из своих видео, что они "жгут орк*в".

"Трудно спрятаться от термита", - сказал Паттон Роджерс.

Он добавил, что видео, вероятно, поднимут моральный дух украинцев, а такая тактика может заставить отступить - отбросить россиян "сквозь страх и огонь".

"Повсеместное использование дронов в небе над полем боя довольно ужасно, но тем, кто внизу, теперь приходится бороться с буквальной угрозой расплавленного металла и огня, льющегося сверху", - сказал Паттон Роджерс.

В общем мало известно об оперативных целях атак, которые видны на огненных видео с дронов на юго-востоке, так и на востоке Украины. Также недавно было задокументировано сброс термитных боеприпасов в люки танков оккупантов. Они выжгли российскую броню изнутри

Использование термита вызвало беспокойство некоторых наблюдателей, например правозащитной группы Action on Armed Violence. На прошлой неделе группа написала о своей обеспокоенности тем, что его использование может распространиться на гражданские территории. Высокая точность дронов в сочетании с неизбирательным и легко распространяемым термитным пламенем является разрушительной комбинацией, пишет группа.

"Результат может быть катастрофическим, с ужасными ранениями и потерей жизни среди мирных жителей", - сказал в статье Иэн Овертон, исполнительный директор группы.

Термит не запрещен для использования против вражеских войск, но "есть четкие протоколы, которые запрещают его использование против гражданских целей", сказал Паттон Роджерс.

В мае 2022 года Украина обвинила Россию в использовании термитных снарядов для атаки на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе во время известной украинской обороны этого объекта. Психологическое воздействие этих последних ударов, вероятно, является основной оперативной целью, сказал Паттон Роджерс.

"Фактическое стратегическое влияние "драконов" будет минимальным... И Россия всегда может ответить подобным на подобное", - сказал он, поскольку Украина имеет ограниченное количество этих систем.

Николас Драммонд, аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на сухопутных войнах, дал аналогичную оценку, сказав, что термитные капли сами по себе не меняют правила.

"Если Украина хочет достичь реального влияния, ей нужна достаточная масса, чтобы осуществить надлежащий прорыв, как это было под Курском. Вот как выглядит победа. Эффект от такой тактики будет больше психологическим, чем физическим", - сказал он.

Что такое термит

Он был открыт в Германии в 1890-х годах. Сначала термит использовали для сварки железнодорожных путей.

Термит может легко прожечь практически все, включая металл, поэтому от него мало защиты.

Согласно международному праву, термит не запрещено использовать на войне, но его использование против гражданских запрещено из-за ужасных последствий, которые он может иметь для человеческого организма.

В отчете за 2022 год о зажигательном оружии, таком как термит, Human Rights Watch назвала его "печально известным своей ужасной человеческой ценой", включая нанесение ожогов четвертой или пятой степени.

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