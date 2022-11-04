Это касается энергетических и водяных предприятий и станций.

Страны G7 договорились создать "координационный механизм", чтобы помочь Украине "отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру". Представители "Большой семерки" обсудили потребности нашего государства накануне зимы.

Как сообщило издание The Washington Post, министры иностранных дел США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Канады и Италии обсудили сроки реализации "координационного механизма". Все чиновники согласились, что нужно действовать до наступления зимы.

"Если мы позволим безнаказанно игнорировать это, то основы международного порядка начнут размываться и в конечном итоге рухнут, и никто из нас не может позволить этому случиться", — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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Дипломаты также обговорили предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны. Они необходимы для уничтожения иранских дронов-камикадзе и ракет, которые РФ использует для ударов.

Решение о создании "координационного механизма" последовало после выступления МИД Украины Дмитрия Кулебы. Его доклад прервался из-за экстренного отключения электроэнергии. Когда свет снова появился, министр продолжил. Кулеба рассказал о ситуации с энергетической инфраструктурой и применении Россией иранских беспилотников, а также призвал к глобальной поддержке Украины и усилению давления на агрессора.

Состояние энергетической инфраструктуры Украины: последняя информация

В Минэнерго сообщили, что 40% энергетической инфраструктуры государства серьезно повреждено. Из-за этого на территории многих областей проходят стабилизационные и аварийные отключения энергоснабжения.

Утром 4 ноября в Киеве без света остались 450 тысяч квартир. Показатель в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Причиной отключения электричества стала перегрузка центрального узла энергосистемы страны.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в последнее время участились случаи, когда люди застревали в лифтах из-за пропажи энергоснабжения. Жителей столицы просят на пользоваться ими в текущей ситуации.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал дальнейшие действия российских оккупантов: "Они пытаются разделить украинских потребителей и украинскую генерацию, разрушить потоки, высоковольтные линии и подстанции прежде всего".

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