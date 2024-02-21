Краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й егерской бригады.

Десантно-штурмовые войска Украины заметили и уничтожили дроном установленный российскими военными модем спутниковой связи компании Илона Маска SpaceX (Starlink).

Как сообщает служба связей с общественностью 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, ранее отснять такие установки не удавалось.

"Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор отснять их нам не удавалось. Компания несколько раз открещивалась от поставки агрессору своей продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й егерской бригады.

"А наши FVP-дроны не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании. Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", - отмечают военные.

Они обнародовали видео, на котором зафиксировано, как специалистам удалось вычислить, где находится загадочная платформа, которая почти незаметна с воздуха, затем дрон попадает во вражескую цель.

Starlink россиян уничтожен - видео

Россия использует Starlink - что сообщалось

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ, компания SpaceX предоставила доступ Украине к спутниковой связи Starlink. Все это время Россия использует системы глушения, чтобы заблокировать ВСУ доступ к этим коммерческим спутникам.

Недавно, в феврале 2024 года, появились сообщения о том, что российская армия начала массово использовать Starlink на оккупированных территориях. В частности, говорилось, что РФ начала покупать Starlink Илона Маска через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами.

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