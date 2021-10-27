Это военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Георгий Халиков.

Стало известно имя погибшего вблизи Гранитного украинского военного.

Об этом сообщается на Facebook-странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Во время артиллерийского обстрела вблизи Гранитного в результате ранений, несовместимых с жизнью, погиб воин одного из механизированных батальонов Халиков Георгий Журович, которого все называли Дядя Жора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он родился 24 марта 1970 года в Одесской области, но всю довоенную жизнь прожил в Полтавской области.

Кроме того, в ОМБ рассказали, что собратья называют его открытым, вежливым и жизнерадостным человеком.

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Халиков вступил в ряды Вооруженных сил в 2016 году.

У него осталось трое сыновей, один из которых служит в бригаде "Холодный Яр".

"Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому было небезразлична судьба собственной страны. Мы скорбим из-за потери собрата и выражаем искренние соболезнования его родным, друзьям, близким и товарищам. Оккупанты получат сполна за смерть нашего воина", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания с погибшим военным состоится в 13:00 29 октября на кладбище пгт Березино Тарутинского района Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 27 октября вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестные взрывные устройства.

Вследствие чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вооруженные провокации оккупантов украинские защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Автор: Антонина Доломанжи