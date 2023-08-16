Главное управление разведки получило очередную партию дронов, которые крайне необходимы для фронта: 200 FPV-дронов и 50 "Мавиков". Общая сумма техники - 10 миллионов гривень, передала ее компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую начал Ринат Ахметов.

"Эти дроны позволяют выполнять как функции разведки и наблюдения, так и непосредственно боевые функции. Эти дроны - современные, они являются очень важным элементом нашей будущей победы", - отметил полковник Евгений Ерин.

В компании Метинвест говорят: в нынешней фазе войны дроны крайне необходимы, но это "расходный материал", поэтому бойцы нуждаются в постоянных поставках БПЛА. Поэтому компания нашла украинских производителей, у которых можно закупать дроны большими партиями.

Видео дня

"Война на данном этапе переходит в фазу битвы дронами, и сейчас они нужны как никогда. Это такой дорогой "расходный материал" сейчас на фронте, поэтому мы нашли дроны, которые производятся в Украине: их можно закупить много, и они могут использоваться для разведки или мониторинга, а могут и для атаки движущихся целей", - пояснил руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

По его словам, в среднем на то, чтобы доставить военным дроны, нужен месяц – за это время компания находит, закупает нужную технику, и доставляет ее бойцам.

"Для нас самая приятная обратная связь, это когда нам военные сбрасывают видео и фото уничтоженной техники. Это добавляет нам вдохновения для того, чтобы помогать дальше. И все роды войск, которым мы поставляли эти дроны, очень их хвалят - ведь для управления ими не нужно долго учиться, а в работе они очень эффективны", - добавляет Водовиз.

Также, по его словам, сейчас компания активизировала закупку дронов с тепловизорами: они помогают бойцам в темное время суток, это особенно актуально осенью и зимой, когда продолжительность светового дня уменьшается, а работать на пердовой нужно и днем, и ночью.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 3 млрд грн на поддержку украинской армии в рамках "стального фронта". Украинское войско получило от компании 423 автомобиля различного назначения и 1,3 млн литров горючего, а также уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не учитывая благотворительные фонды.