Украинские инженеры презентовали новый морской дрон Stalker 5.0. Его длина составляет 5 метров, ширина – более 1,2 метра. По информации разработчиков, новый дрон можно использовать для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах. Уступает ли этот беспилотник уже известному и стоящему на вооружении Magura V5, а также какие его характеристики и главный функционал УНИАН рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В чем отличие Stalker 5.0 от уже используемых нашими Силами обороны морских дронов? Какая у нас вообще ситуация с этими БпЛА?

Это дрон другого типа. У нас есть три основных дрона, которые работают на большую дальность. Magura V5 – это дрон ГУР МО, его дальность 800 км. Это дорогой БпЛА. Его задача – нанесение поражения противнику, там закладывается полтонны взрывчатки. То есть, основная задача – ударный дрон. Он сам по себе является дроном-камикадзе. К тому же, уже Magura могут нести ракеты Р-73.

Также есть два дрона СБУ. Первый - Sea Baby ("Морской малыш"). Мы их видели. Он примерно, как Magura, чуть больше. Его дальность иногда до 1000 км. Второй – "Мамай". Это тоже ударный дрон, его дальность – 1000 км. И он может нести боеголовку весом 1000 кг. То есть, это серьезные ударные дроны.

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Что же касается Stalker 5.0 – это дешевый дрон в том смысле, что он использует навесной двигатель, который может его на определенную дальность вывозить, но не большую. Беспилотник оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. У него есть платформа для дополнительных навесов, но пока она еще не используется. Но основная задача этого дрона – доставка. Это как грузовик, транспортник. Его задача – доставка амуниции нашему морскому десанту, который находится, допустим, на островах, на левом берегу Херсонской области, при высадке в Крым. То есть, этот беспилотник – больше транспортник, чем ударный дрон. Он может использоваться и в качестве ударного дрона, но не так эффективно. Это не Magura или Sea Baby, Stalker 5.0 – другой тип. Транспортник – его основная задача.

На дроне Stalker навесной двигатель, а не встроенный, как на Magura V5. Это облегчает модификации, а также позволяет собирать беспилотники на гражданских комплектующих без существенного изменения. Дальность – 600 км. А что касается боевой части? Он сильно упомянутым БпЛА проигрывает?

Там боевая часть всего 150 килограмм. Это маловато для нанесения серьезного поражения. Боевая часть, это когда вместо грузового отсека будет заложена взрывчатка, тогда его для ударов можно использовать. Но оптимальный вариант – использовать Stalker как грузовик. К тому же, очень много амуниции нужно перебрасывать на левый берег, на острова или когда будем заходить в Крым. Это челночный тип беспилотника – сходил, разгрузился, вернулся обратно. Изначально, он предназначен как раз для этих задач – поддержки войск. Грузовик предусматривает посадку на водную гладь. И кстати, навесной двигатель больше предназначен как раз для грузового механизма, а не для боевого. Но и как боевой его тоже можно использовать. Ударные же дроны являются глиссерными, они скользят над поверхностью.

Бойцы ГУР с помощью Magura уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Если Stalker все же оснастить взрывчаткой, а не грузом и использовать для нанесения ударов, то какие цели, к примеру, он сможет ликвидировать?

Если говорить про такую цель, как "Сергей Котов", он мог бы корабль повредить, но ликвидировать нет. Реальная боевая часть для того, чтобы затопить или серьезно повредить корабли противника, должна быть от полтонны и больше. Если меньше полтонны – это очень проблематично.

С появлением Stalker можно говорить об усилении наших сил в море?

Конечно. Это давно ожидаемый механизм, который будет работать на коротких дистанциях. Он очень сильно поможет нашим войскам. Плюс, очень важна его дешевизна. По цене одного Magura можно сделать пять Stalker. Этот БпЛА – серьезное усиление. К тому же, нам сейчас лучше иметь больше дронов дешевых, но в большом количестве. Нужно создать, так называемый, "москитный флот". Потому что россияне используют противодроновую защиту, и пока они за несколькими будут гоняться, часть беспилотников сможет пройти и выполнить боевую задачу. Поэтому нам нужно много дронов. Stalker нужно поставить на промышленное производство. Нам нужен "москитный флот". Поэтому этот дрон – давно ожидаемый и серьезный шаг. С таких БпЛА надо было начинать.

Что касается наших морских дорнов в целом, на первом месте сейчас какой?

Sea Baby на данный момент. Он до Новороссийска может дойти. И "Мамай" может нести до 1000 кг взрывчатки. Если учитывать работу по Крыму, то – Magura. У каждого дрона свой боевой радиус и целесообразность использования.

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