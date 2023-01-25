Ожидается, что о поставках танков президент США объявил уже сегодня вечером.

Администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Как сообщила журналистка международного агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированный источник, стоимость нового пакета помощи составит 400 млн долларов.

Ожидается, что о передаче Украине боевых танков Abrams Байден объявит сегодня в 19:00 по киевскому времени.

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Танки Abrams для Украины

Дискуссии о поставках Украине американских танков идут уже несколько недель. Ранее представители администрации президента США заявляли, что M1 Abrams сложно обслуживать, процесс обучения их использованию займет много времени, также эти танки потребляют много топлива. На что Украина отвечала, что западные танки обеспечат ВСУ большей мобильностью и защитой перед новым русским наступлением. Новые танки также помогут деоккупировать захваченные россиянами территории.

Впрочем, после того, как Германия согласилась передать Украине свои боевые танки, в Белом доме подтвердили, что власти США готовит официальное объявление о поставках в Украину танков M1 Abrams. Источник, знакомый с вопросом, сказал, что это взаимосвязанные решения.

По данным Politico, в США рассматривают возможность передать Украине десятки единиц танков Abrams.

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