Вместо вторжения войск в Украину Россия может прибегнуть к разрушительным кибератакам на украинскую инфраструктуру.

США и Великобритания направили в Украину экспертов по ведению войны в киберпространстве в надежде лучше подготовить страну к противостоянию российской кибератаке.

Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на газету New York Times.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, газета пишет, что, по мнению Вашингтона и Лондона, следующим шагом президента России Владимира Путина может быть не вторжение с использованием 175 тысяч военнослужащих, которые концентрируются у границы, а кибератаки, способные вывести из строя электрические сети, банковскую систему и другие критически важные компоненты украинской экономики и государственного управления.

Американские чиновники отказались описать кибергруппы, которые были направлены в Украину, отметила New York Times.

В своем заявлении администрация Джо Байдена отметила лишь, что США "давно поддерживают усилия Украины по укреплению киберобороны и повышению ее киберустойчивости".

Читайте такжеУкраина попросила у США новое вооружение: системы ПВО и ракеты PatriotПредставитель британского правительства заявила, что помощь, которую оказывают Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер, говорится в публикации.

Хотя ни американское, ни британское правительство не вдавались в детали, официальные лица заявили, что США рассматривают возможность более масштабного развертывания, включая ресурсы кибернетического командования США, сообщила New York Times.

Ранее УНИАН писал, что Служба безопасности Украины сообщала о блокировании только в августе этого года 43 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

А в ноябре стало известно, что СБУ разоблачила хакеров российской ФСБ, которые совершили более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

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