Также СБУ обнаружила более 36 тыс. потенциальных киберинцидентов.

Служба безопасности Украины (СБУ) в августе заблокировала 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Как сообщается на сайте ведомства это произошло благодаря анализу более 36 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в августе.

Также СБУ обнаружила более 36 тысяч потенциальных киберинцидентов.

В основном основными типами выявленных киберугроз были: соединения с командно-контрольными серверами, попытки получения несанкционированного доступа, атаки на веб-приложения и вредоносное программное обеспечение.

Читайте такжеHubble сделал фото редкого космического явленияКак сообщал УНИАН, в течение первого полугодия 2021 года киберспециалисты СБУ нейтрализовали свыше 1 тыс. кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что ранее в СБУ заявили о блокировании кибератаки спецслужб России на компьютерные сети в Украине

Автор: Павел Степанец