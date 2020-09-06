Двое украинских военных получили ранения в результате подрыва автомобиля, еще один ранее пострадал от огня боевиков.

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, в рядах Объединенных сил сегодня есть раненые.

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Об этом говорится в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, один провокационный выстрел из подствольного гранатомета со стороны российских наемников зафиксирован вблизи населенного пункта Шумы.

Обстрел Красногоровки

Ранее на странице ООС сообщили о прицельном обстреле украинских позиций неподалёку от Красногоровки - там боевики выпустили три очереди ВОГ-17 с автоматической станковой гранатомета. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил, который устранял последствия пожара на позиции.

Пожары в районе Новгородского

Еще двое военных получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва автомобильной разливной станции АРС-14, которая направлялась к месту тушения очагов тления в районе Новгородского. Автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Оба бойца после оказания медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение.

Что этому предшествовало

Сегодня, 6 сентября, двое украинских бойцов были отрезаны пожаром от остального личного состава неподалёку от н.п. Верхнеторецкое. Они обходили очаг огня в "серой зоне" и погибли в результате подрыва на минном поле боевиков.

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Автор: Юлия Петриченко