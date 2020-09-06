С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, в рядах Объединенных сил сегодня есть раненые.
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Об этом говорится в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, один провокационный выстрел из подствольного гранатомета со стороны российских наемников зафиксирован вблизи населенного пункта Шумы.
Обстрел Красногоровки
Ранее на странице ООС сообщили о прицельном обстреле украинских позиций неподалёку от Красногоровки - там боевики выпустили три очереди ВОГ-17 с автоматической станковой гранатомета. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил, который устранял последствия пожара на позиции.
Пожары в районе Новгородского
Еще двое военных получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва автомобильной разливной станции АРС-14, которая направлялась к месту тушения очагов тления в районе Новгородского. Автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Оба бойца после оказания медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение.
Что этому предшествовало
- Сегодня, 6 сентября, двое украинских бойцов были отрезаны пожаром от остального личного состава неподалёку от н.п. Верхнеторецкое. Они обходили очаг огня в "серой зоне" и погибли в результате подрыва на минном поле боевиков.
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