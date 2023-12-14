Также на этом направлении за прошедшие сутки ликвидировано 15 оккупантов.

Силы обороны юга уничтожили две вражеские радиолокационные станции "Аистенок", которые могут работать при любых погодных условиях, а также другую военную технику и оборудование.

По информации Сил обороны юга Украины, на этом направлении оккупанты укрепляют и обустраивают свои позиции, подтягивают резервы. Также враг не прекращает давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны.

"Время от времени он прибегает к штурмовым действиям, но получает достойный отпор. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, за прошедшие сутки ликвидировано 15 оккупантов. Уничтожены пушка, миномет, две радиолокационные станции "Аистенок", автомобиль, комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

В то же время оккупационные войска ночью прибегли к массированной дроновой атаке по Одесской области и нанесли ракетный удар С-300 по Херсонской и Николаевской областях.

В течение суток противник также нанес авиационный удар с применением управляемой ракеты "X-59" в направлении Кривого Рога, пытался поразить важную инфраструктуру, но ракета потеряла боевую способность. Обошлось без разрушений и потерь.

Также оккупанты совершили 19 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Только по Херсону били 12 раз, 4 раза – по Очакову на Николаевщине. Кроме того, обстреляны Антоновка в Херсонской области, Яселка и Дмитровка - в Николаевской.

В результате преступных действий врага во время артиллерийского обстрела ранен один гражданский, повреждены здания бизнес-центра и медицинского учреждения, многоэтажка и частные дома.

"Продолжая терроризировать гражданское население, враг также нанес удары с применением 4 FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 21 осколочный боеприпас по населенным пунктам Херсон, Янтарное, Ивановка, Новотягинка, Днепровское, Антоновка, Змиевка, Крынки, Михайловка, Саблуковка. Повреждены многоэтажка и линия электропередач", - проинформировали военные.

Сейчас в Черном море находятся три боевых корабля вражеского флота, один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Радиолокационные станции "Аистенок": что о них известно

РЛС "Аистенок" была представлена в 2008 году во время международной выставки в Москве. Она предназначена для разведки и установления целей противника, их активности (минометов, артиллерийских снарядов, танков). РЛС контролирует воздушное пространство, передает информацию артиллерии по корректировке огня, рассчитывает траекторию полета снарядов и ракет.

Вес всего комплекса - 135 кг. Он способен работать при любых погодных условиях (отсутствии видимости) и делать это непрерывно в течение шести часов. Подготовка станции занимает 5 минут и после этого на ней можно установить по меньшей мере три режима: "боевая работа" (основной), "тренажер", технические режимы.

Вас также могут заинтересовать новости: